По данным 2019 года, в Краснодарском крае зарегистрировано около 37 000 потребителей различных психоактивных веществ. 75% из них страдают от алкоголизма, оставшиеся принимают наркотические средства или больны токсикоманией. Но это официальные сведения. В реальности не каждый зависимый спешит обратиться в наркологический диспансер, не считает себя больным, опасается, что наблюдение у нарколога отразится на его карьере, приведет к лишению прав.

Государственные учреждения не всегда могут предоставить достойные условия, исключить потребление во время терапии, организовать последующую реабилитацию. Промедление в начале лечения становится причиной разводов, потери работы, несчастных случаев, тюремного заключения или гибели зависимого.

Наркологическая клиника: анонимная помощь круглосуточно (перечень услуг)

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Близкие люди алкоголика или наркомана не понаслышке знают, как тяжело уговорить его, признать наличие проблемы и даже просто побеседовать о ней с врачом. Обращение в наркологический реабилитационный центр «Наркологический#1» и успешная борьба с зависимостью начинается с бесплатной телефонной консультации. Это первый шаг в сторону здоровья.

В нашей клинике на вопросы пациентов, их родственников круглосуточно, без выходных отвечают администраторы — профессиональные психологи. Если клиент настроен на получение помощи, консультант соберет первичную информацию и предложит оптимальные варианты лечения.

Сам факт обращения к наркологу может стать психологически тяжелым испытанием для родственников, так в этот момент приходит понимание, что алкоголизм – это болезнь и справиться с ней самостоятельно, в домашних условиях невозможно. Беседа с психологом «горячей линии» снизит уровень тревоги и настроит на лечение. Консультант расскажет об этапах терапии, условиях стационарного лечения, организует выезд нарколога на дом или госпитализацию.

Записываясь на прием в государственное учреждение, зависимые должны быть готовы к тому, что:

амбулаторный прием проходит в строго отведенное время;

врач не выезжает на дом;

госпитализация в день обращения возможна не всегда.

Это приводит к тому, что алкоголик или наркоман, который еще несколько часов назад соглашался на лечение в больнице, может «передумать». Предоставленный сам себе, он продолжит уничтожать жизнь и здоровье.

Частная клиника «Наркологический#1» в Краснодаре в кратчайшие сроки обеспечивает больному консультацию врача. Она предоставляет следующие услуги:

выезд врача-нарколога на дом;

амбулаторный прием зависимых;

госпитализация;

организация реабилитации после прекращения употребления.

В отделении наркологии в Краснодаре составляют индивидуальный план терапии на основе клинических рекомендаций, а затем контролируют лечение на всех его этапах, оперативно реагируя на изменяющееся состояние больного. Персонал клиники работает на результат и заинтересован в том, чтобы клиенты излечивались от недуга и возвращались к обычной жизни. В центре «Наркологический#1» не затягивают курс терапии, и не выписывают недолеченных пациентов «в никуда».

Лечение в условиях центра полностью анонимно. Больной или его родственники могут быть уверены: информация о самом факт обращения и получения помощи не будет отправлена в наркологический стационар, о его заболевании никто не узнает.

Наркологический центр в Краснодаре: комфортное и успешное лечение

Нередко на пути человека, желающего избавиться от зависимости, встают «доброжелатели». Они рассказывают истории об ужасных условиях, в которые попадают пациенты наркологических клиник: отделения без ремонта, ветхая мебель, свободный выход и возможность беспрепятственно пронести больным алкоголь, наркотические средства.

Высокая загруженность врачей в государственном учреждении просто не позволяет им уделять больным столько внимания, сколько требуется. А после выписки зависимые фактически остаются предоставленными сами себе: никто не поддерживает их, не объясняет, как жить дальше, не работает с окружением.

Анонимная наркологическая клиника предлагает различные виды помощи:

Вызов врача на дом для оценки состояния пациента и лечения. Так зависимый начинает терапию в привычных условиях; при отсутствии противопоказаний он может поправить здоровье и без госпитализации, при необходимости будет оперативно переведен в клинику. Этот режим подходит для тех, кто высказал желание лечиться, но пока не готов к получению помощи в условиях стационара. Амбулаторная помощь в «Наркологический#1». Зависимый посещает клинику, группу поддержки сам или в сопровождении родных, после процедур, постепенно возвращается в общество. Такой вид помощи эффективен для пациентов, находящихся на поддерживающей терапии. Лечение в круглосуточном стационаре. Пациенты располагаются в удобных палатах, врачи клиники круглосуточно оценивают состояние и проводят интенсивную терапию. Такие условия рекомендованы алкоголиками, наркоманам, которые только встают на путь трезвости и ввиду соматического состояния, отсутствия установки на отказ от потребления не могут удержаться в амбулаторных условиях. Длительное пребывание в реабилитационном центре. Рекомендовано пациентам, которые намерены избавиться от недуга, но с трудом выдерживают трезвость в обычных условиях.

Ориентировочная стоимость квалифицированной медицинской помощи в условиях частного центра «Наркологический#1» составляет:

выезд нарколога на дом — от 3000 рублей;

капельница в амбулаторных условиях — от 2500 рублей;

лечение в условиях стационара — от 5000 рублей в сутки.

Более точная информация о цене курса терапии будет известна после полного обследования зависимого. Она зависит от стадии болезни, индивидуальных особенностей организма, степени поражения внутренних органов, нервной системы.

Преимущества частной наркологической клиники «Наркологический#1»

Выбирая частную наркологическую клинику, родственники или другие близкие люди зависимого могут столкнуться с недобросовестными «специалистами», которые охотно берут деньги за «лечение», но не дают никаких гарантий. Отзывы, в том числе на популярных площадках, часто недостоверны. Наркологи рекомендуют справляться о качестве терапии у реальных людей или получать информацию непосредственно в клинике: запросить разрешительные документы, оценить условия, побеседовать со специалистами. Если что-то настораживает, стоит поискать другое место.

Обращение в медицинский центр «Наркологический#1» — шанс поправить пошатнувшееся здоровье и выбраться из трясины наркомании или алкоголизма. Анонимное лечение:

проходит в клинике, имеющей лицензию на ведение наркологических больных;

проводят наркологи с действующим сертификатом и опытом работы;

начинается через полчаса после обращения за помощью;

включает все этапы наркологической помощи;

в условиях стационара проходит под круглосуточным наблюдением врача.

Алкоголик или наркоман не в состоянии вылечиться самостоятельно. Он отрицает проблему, но продолжает скатываться в бездну. Забота со стороны близких людей проявляется в том, чтобы обратиться к специалисту, пока не случилось непоправимое. Узнать о том, как помочь больному, можно по телефону клиники.